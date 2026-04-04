Fenerbahçe ile Beşiktaş 364. kez karşı karşıya, 1941 yılındaki maç 7-1 bitmişti

Fenerbahçe ile Beşiktaş 28. hafta derbisinde karşılaşacak. İki takımın ezeli rekabetinde sarı-lacivertliler 136 kez galip gelirken, siyah-beyazlılar da 130 defa kazandı.



Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Bu önemli derbi öncesi ev sahibi sarı-lacivertliler, 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 60 puanla 2. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 52 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor.



Sarı-lacivertliler ile siyah-beyazlılar, bu sezon 3. kez kozlarını paylaşacak. Süper Lig'in ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan derbiyi Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı. 23 Aralık 2025'te ise taraflar Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında karşılaştı. Beşiktaş, Kadıköy'de yapılan müsabakada 2-1'lik galibiyet elde etti.

364. RANDEVU



İki ekip bu derbi mücadelesiyle 364. kez rakip olacak. Bugüne kadar lig, kupalar ve özel karşılaşmalarda oynanan 363 müsabakada sarı-lacivertliler 136 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar 130 kez kazandı. 97 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Kanarya'nın 503 golüne, Kartal 463 golle yanıt verdi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ise 139 defa mücadele etti. Fenerbahçe, bu süreçte 50 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş da 44 defa 3 puanın sahibi oldu. 45 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

SON 10 MAÇ



Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 maçta Kara Kartal'ın üstünlüğü var. 9'u Süper Lig, 1'i kupa olmak üzere bu süreçte siyah-beyazlılar 4 maçta üstünlük sağlarken, sarı-lacivertliler 3 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. 3 müsabaka ise berabere tamamlandı.

EN FARKLI SKORLAR



Ezeli rakipler birbirlerine karşı en farklı skorları 7'şer golle aldı. 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmada siyah-beyazlılar, mücadeleyi 7-1 kazandı. Fenerbahçe ise en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958'de yine bir özel maçta 7-0'lık skorla elde etti. Süper Lig'deki en farklı skorlar ise 6 Ocak 1990'da 5-1'lik sonuçla Beşiktaş lehine gerçekleşirken; Fenerbahçe de 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla galip geldi.



Rekabetteki en gollü müsabaka 11 Ağustos 1974'te TSYD Kupası'nda yaşandı. Beşiktaş'ın 5-4 kazandığı mücadele en gollü maç olarak kayıtlara geçti. 19 Mayıs 1955'te oynanan Atatürk Kupası karşılaşması da 4-4 beraberlikle sonuçlandı.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK



Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Mehmet Salim Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.



Yasin Kol, bu sezon iki takımın da 3'er maçında görev yaptı. Kol, ligin ilk yarısında Galatasaray-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Galatasaray derbilerini de yönetti.