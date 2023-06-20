Fenerbahçe ile Edin Dzeko anlaşması resmiyete dökülüyor

Inter'le sözleşmesi sona eren Edin Dzeko serbest oyuncu statüsünde. Fenerbahçe, 37 yaşındaki Dzeko'nun menajeri ile yaptığı görüşmede 2 yıllık kontrat konusunda prensip anlaşma sağladı.



Bosna Hersekli yıldızla detaylara yönelik son bir görüşme yapılacak ve pürüz çıkmazsa sözleşme resmiyete dökülecek.



Dzeko, geçen sezon Serie A ekibinde 33 maçta 9 gol 4 asistlik performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, Rangers'tan Ryan Kent'i bedelsiz olarak kadrosuna katarken, sezonu gol kralı olarak tamamlayan Enner Valencia ile yollarını ayırmıştı.

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