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Fenerbahçe ile Edin Dzeko anlaşması resmiyete dökülüyor

Fenerbahçe, bir dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcuyla son bir görüşme yapılacak ve sözleşme resmiyete dökülecek.

Fenerbahçe ile Edin Dzeko anlaşması resmiyete dökülüyor

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Inter'le sözleşmesi sona eren Edin Dzeko serbest oyuncu statüsünde. , 37 yaşındaki Dzeko'nun menajeri ile yaptığı görüşmede 2 yıllık kontrat konusunda prensip anlaşma sağladı.

Bosna Hersekli yıldızla detaylara yönelik son bir görüşme yapılacak ve pürüz çıkmazsa sözleşme resmiyete dökülecek.

Dzeko, geçen sezon Serie A ekibinde 33 maçta 9 gol 4 asistlik performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, Rangers'tan Ryan Kent'i bedelsiz olarak kadrosuna katarken, sezonu gol kralı olarak tamamlayan Enner Valencia ile yollarını ayırmıştı.

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