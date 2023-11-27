Fenerbahçe ile Galatasaray hakem tartışmalarında bir kez daha karşı karşıya: Art arda açıklamalar

Ezeli rakipler, hakem tartışmalarında bir kez daha karşı karşıya geldi. Tartışmalar Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçın ardından başladı.
"GEREKİRSE YENİDEN OYNAMAYA HAZIRIZ"
İlk açıklama sarı lacivertlilerden Genel Sekreter Burak Kızılhan imzasıyla geldi.
Kızılhan'ın açıklamasında, "Takımımız adına verilmeyen net bir penaltı pozisyonu es geçilmişken, sadece rakibimizin haklı penaltı beklentisi üzerinden tüm maçın kamuoyu gündemine getirilmesi yıllardır süregelen algı çalışmasına yeni bir örnektir. Rakibimiz Fatih Karagümrük'ün de onay vermesi halinde müsabakayı yeniden oynamaya da hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz." ifadeleri yer aldı.
"VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN"
Galatasaray yönetiminin toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamanın hedefinde de bu maç vardı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılana açıklamada, ''Basit futbol kurallarını bilenlerin bile penaltı diyeceği bir pozisyonu, sahip olunan tüm teknoloji ve tecrübeye rağmen görememek, amacın ve planın ne olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir. Türkiye Futbol Federasyonu’nun, toplumsal kaosu önlemek ve Türk futboluna adaleti getirmek adına başta tartışmalı pozisyonlar olmak üzere tüm VAR kayıtlarını açıklamadan, bu karmaşadan kurtulması mümkün değildir.'' denildi.
PENALTI KARARI VERİLMELİ MİYDİ?
Yorumculara göre Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü ağırladığı maçın 53. dakikasında Karagümrük lehine penaltı kararı verilmeliydi. Güven'in şutunda top Samet'in koluna çarpmıştı.
Fenerbahçe kulübü, hakem Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek arasındaki görüşmenin kayıtlarının açıklanmasına da itiraz etmeyeceklerini duyurdu.
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu ise kayıtların açıklanmayacağını duyurdu. İbanoğlu tartışılan isimlerle ilgiliyse "Bazı hakemlerimiz, ilk yarı sonuna kadar dinlendirilecek" ifadelerini kullandı.
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