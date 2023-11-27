Fenerbahçe ile Galatasaray hakem tartışmalarında bir kez daha karşı karşıya: Art arda açıklamalar

"VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN"

Galatasaray yönetiminin toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamanın hedefinde de bu maç vardı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılana açıklamada, ''Basit futbol kurallarını bilenlerin bile penaltı diyeceği bir pozisyonu, sahip olunan tüm teknoloji ve tecrübeye rağmen görememek, amacın ve planın ne olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir. Türkiye Futbol Federasyonu’nun, toplumsal kaosu önlemek ve Türk futboluna adaleti getirmek adına başta tartışmalı pozisyonlar olmak üzere tüm VAR kayıtlarını açıklamadan, bu karmaşadan kurtulması mümkün değildir.'' denildi.

