Fenerbahçe ile Galatasaray kupada 27. kez karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Tek maç usulüne göre oynanacak müsabakada, 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalar oynanacak. Uzatmalarda da üstünlük sağlanmazsa yarı finale yükselecek ekibi penaltı atışları belirleyecek.



403. RANDEVU



Fenerbahçe ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 402 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 129 defa rakibini mağlup etti. İki takım 124 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 542 golüne, Aslan 500 golle karşılık verdi.



KUPADA 27. RANDEVU



Genel istatistiklerde Fenerbahçe galibiyetlerde önde olurken, Türkiye Kupası'nda ise Galatasaray daha fazla kazandı. İki takım kupada bugüne kadar 26 kez rakip oldu. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 13, sarı-lacivertliler de 3 kez galip ayrıldı. 10 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın 42 golüne, Kanarya 29 golle karşılık verdi.



Ezeli rakipler, Türkiye Kupası'nda son olarak 26 Mayıs 2016 tarihinde finalde karşılaştı ve Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla yendi.



FİNALLERİ GALATASARAY KAZANDI



Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye Kupası tarihinde final, yarı final ve çeyrek finalde 5'er kez eşleşti. Söz konusu 15 eşleşmede sarı-kırmızılılar 11, sarı-lacivertliler 4 defa tur atlayan taraf oldu. Öte yandan oynanan 5 finali de Aslan kazandı.



BU SEZON 2 KEZ KARŞILAŞTILAR



İki takım 2024-2025 sezonunda 2 maç oynadı. Ligde oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, Kadıköy'de rakibini 3-1'lik skorla yenerken, RAMS Park'taki mücadele de 0-0 sona erdi.



SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN



Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.



Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere tamamlandı.