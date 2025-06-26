Fenerbahçe ile şampiyon oldu, Galatasaray'a gidiyor: Anlaşmaya vardı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka kozlarını paylaştı.



Beş maç süren seri sonrası 4-1'lik üstünlük yakalayan Fenerbahçe Beko, şampiyonluğunu ilan etti. Sarı - lacivertliler, bu zaferle birlikte tarihindeki 12. şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

2015'TEN BU YANA İLK



Öte yandan Fenerbahçe Beko; THY EuroLeague, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla üçleme yaptı.



Fenerbahçe Beko, 2014-2015'ten bu yana Avrupa basketbolunda aynı sezonda Avrupa (Bir numaralı organizasyon), lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan ilk takım oldu.

İspanya ekibi Real Madrid, 2014-2015 sezonunda THY EuroLeague, İspanya Ligi ve İspanya Kupası'nı kazanarak bu başarıya imza atmıştı.

