Fenerbahçe ile şampiyon oldu, Galatasaray'a gidiyor: Anlaşmaya vardı
Basketbolda şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Errick McCollum için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka kozlarını paylaştı.
Beş maç süren seri sonrası 4-1'lik üstünlük yakalayan Fenerbahçe Beko, şampiyonluğunu ilan etti. Sarı - lacivertliler, bu zaferle birlikte tarihindeki 12. şampiyonluğuna ulaşmış oldu.
2015'TEN BU YANA İLK
Öte yandan Fenerbahçe Beko; THY EuroLeague, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla üçleme yaptı.
Fenerbahçe Beko, 2014-2015'ten bu yana Avrupa basketbolunda aynı sezonda Avrupa (Bir numaralı organizasyon), lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan ilk takım oldu.
İspanya ekibi Real Madrid, 2014-2015 sezonunda THY EuroLeague, İspanya Ligi ve İspanya Kupası'nı kazanarak bu başarıya imza atmıştı.
Kazanılan şampiyonluk sonrası sarı - lacivertliler adına dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY İLE ANLAŞTI
Eurohoops'un haberine göre Fenerbahçe Beko'ya sezon ortasında imza atan Errick McCollum, Galatasaray ile anlaşmaya vardı.
Daha önce iki ayrı dönemde sarı - kırmızılı formayı terleten deneyimli oyuncu, Galatasaray'ın 2016'daki EuroCup şampiyonluğunda başrol oynamış ve MVP seçilmişti.
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