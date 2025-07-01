Fenerbahçe ile tarih yazdı, NBA'e gidiyor: Nigel Hayes-Davis anlaşma sağladı

Bu sezon EuroLeague, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak üçleme yapan Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric'in ardından bir veda daha artık çok yakın...



Tarihi bir sezon geçiren, Final Four ve Türkiye Kupası'nda MVP seçilen Nigel Hayes-Davis, gelecek sezon NBA'de forma giyecek.