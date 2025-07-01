Fenerbahçe ile tarih yazdı, NBA'e gidiyor: Nigel Hayes-Davis anlaşma sağladı
Fenerbahçe Beko ile tarihi bir sezon geçiren Nigel Hayes-Davis, NBA'in yolunu tutuyor.
Bu sezon EuroLeague, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak üçleme yapan Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric'in ardından bir veda daha artık çok yakın...
Tarihi bir sezon geçiren, Final Four ve Türkiye Kupası'nda MVP seçilen Nigel Hayes-Davis, gelecek sezon NBA'de forma giyecek.
1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
30 yaşındaki basketbolcu, Phoenix Suns ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. ESPN'in haberinde Davis'in sözleşmesinin garanti kontrat olduğu kaydedildi.
Nigel Hayes-Davis, geride kalan sezonda EuroLeague'de sezonun takımına seçilmişti.
2022'de Fenerbahçe Beko ile anlaşan Davis, 3 sezondur sarı-lacivertli ekipte forma giyiyordu. Davis Fenerbahçe Beko ile EuroLeague, Basketbol Süper Ligi (2)ve Türkiye Kupası (2) şampiyonlukları yaşadı.
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