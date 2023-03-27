Fenerbahçe ile Zenit arasında iş birliği anlaşması

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Zenit ile erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayacak 2 yıllık bir anlaşmaya imza atıldığı belirtildi.



Anlaşmanın detayları şöyle:



- Her iki kulüp arasında her yaşta ve branşta hazırlık maçları ile turnuvalar organize edilebilecek.



- Antrenör değişim ve eğitim programları ile profesyonellerin eğitimi ve değişimi de yapılabilecek.



- Fenerbahçe Akademi için de Zenit Kulübü ile genç oyuncu değişim programları da dahil olmak üzere amatör futbolun gelişimi için muhtelif iş birliği içinde olacak.

"ÖNEMLİ BİR PARTNERLİK"



Açıklamada, "Önemli bir partnerlik olarak gördüğümüz, kısa, orta ve uzun vadede daha kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın kulübümüz için faydalı olmasını diliyoruz." denildi.