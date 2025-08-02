Fenerbahçe ilgilenmişti, dünyaca ünlü futbolcu Heung-min Son ayrılığı resmen açıkladı!
Bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Heung-Min Son, Tottenham'dan ayrılacağını açıkladı.
Yaz transfer dönemi devam ederken, sıcak gelişmeler de art arda yaşanıyor.
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen kaptan Heung-Min Son, bu yaz takımdan ayrılacağını açıkladı.
GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ
Yıldız futbolcu, pazar günü Güney Kore'de Newcastle ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında veda edeceğini duyurdu.
Son'un, veda kararını açıkladığı basın toplantısında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
FENERBAHÇE DE İLGİLENMİŞTİ
Bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Güney Koreli yıldıza Suudi Arabistan'dan taliplerin olmasına rağmen Son'un ABD'ye transfer olmak istediği aktarıldı.
Sky Sports'un haberine göre Los Angeles FC, 33 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
TOTTENHAM PERFORMANSI
Tottenham kariyerinde 454 maça çıkan Heung-min Son, 173 gol-101 asistlik bir performans sergiledi.
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