Fenerbahçe ilgilenmişti, dünyaca ünlü futbolcu Heung-min Son ayrılığı resmen açıkladı!

Yaz transfer dönemi devam ederken, sıcak gelişmeler de art arda yaşanıyor. İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham 'da forma giyen kaptan Heung-Min Son, bu yaz takımdan ayrılacağını açıkladı.

FENERBAHÇE DE İLGİLENMİŞTİ

Bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Güney Koreli yıldıza Suudi Arabistan'dan taliplerin olmasına rağmen Son'un ABD'ye transfer olmak istediği aktarıldı.



Sky Sports'un haberine göre Los Angeles FC, 33 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

TOTTENHAM PERFORMANSI



Tottenham kariyerinde 454 maça çıkan Heung-min Son, 173 gol-101 asistlik bir performans sergiledi.