Fenerbahçe ilk hazırlık maçında 2 golle kazandı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz'deki hazırlık kampındaki ilk maçta takımını sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle sürdü.



Portimao Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Levent Mercan ve Oğuz Aydın ilk 11'i ile sahaya çıktı.



Karşılaşmaya iyi başlayan ve topun hakimiyetini ilk yarı boyunca elinde tutan Fenerbahçe, 20. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.



İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, 62. dakikada yine Sebastian Szymanski ile skoru 2-0 yaptı.



Sarı-lacivertliler, 89. dakikada Tamble'nin golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.



İRFAN CAN KAPTAN

Milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, müsabakaya kaptan olarak çıktı.

Transfer sürecinde adı farklı takımlarla da anılan İrfan Can, ilk hazırlık maçında kaptanlık bandını koluna taktı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, sergilediği performansla göz doldurdu.



Genç oyuncu, hem ileri çıkışlarında hem de topu kullanmada başarılı bir görüntü ortaya koydu.