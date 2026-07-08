Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Admira Wacker karşısında
08.07.2026 11:25
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.
Yeni sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe, ilk hazırlık maçına çıkacak.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında bu akşam Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK ile hazırlık maçında karşılaşacak.