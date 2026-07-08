Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında gol oldu yağdı
08.07.2026 20:36
Son Güncelleme: 08.07.2026 22:21
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Admira Wacker'i farklı mağlup etti.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle karşı karşıya geldi.
Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanan ve TSİ 20.30'da başlayan müsabakada kazanan taraf, 5-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cengiz Ünder, 42. dakikada Milan Skriniar, 60. dakikada Fred, 70. dakikada Çağrı Balta ve 74. dakikada Rodrigo Becao kaydetti.
Fenerbahçe, bu skorun ardından yeni sezon hazırlıklarına galibiyetle başlamış oldu.
Cengiz Ünder'in gol sevinci.
SIRADAKİ MAÇLAR
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Fenerbahçeli Milan Skriniar'ın gol sevinci.