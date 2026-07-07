Fenerbahçe, ilk maçına Avusturya'da çıkıyor

Süper Lig'deki muhtemel derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig'deki muhtemel derbi tarihleri belli oldu

12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur maç tarihleri belli oldu

12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur maç tarihleri belli oldu