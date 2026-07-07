Fenerbahçe, ilk maçına Avusturya'da çıkıyor
07.07.2026 16:28
Fenerbahçe, Avusturya ekibi LASK ile oynayacak.
Fenerbahçe, yarın Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile hazırlık maçı yapacak.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında yarın Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK ile hazırlık maçında karşılaşacak.
KAMP KADROSU
Sakatlığı bulunan yeni transfer Vedat Muric'in dahil edilmediği kadroda şu oyunculara yer alıyor:
Mert Günok, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Kamil Efe Üregen, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Fred Santos, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Emre Demir, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Çağrı Fedai, Alaettin Ekici, Çağrı Hakan Balta, Sidiki Cherif.