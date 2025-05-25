Fenerbahçe ilk resmi maçını Ağustos’ta oynayacak

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz’de yaklaşık 2 haftalık kamp yapacak.



Yeni sezonda birçok oyuncuyla yolları ayırması beklenen sarı-lacivertliler de hem transfer hem de yeni sezonun planlaması devam ediyor.Fenerbahçe, hazırlık dönemi süresince Avrupa'nın önemli kulüpleriyle dostluk maçları oynayacak.



Sarı-lacivertliler, 4-5 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi elemelerinde yeni sezonun ilk resmi maçına çıkacak.

