NTV.COM.TR

Fenerbahçe ilk resmi maçını Ağustos’ta oynayacak

Sezonu ezeli rakibi Galatasaray’ın ardından ikinci tamamlayan Fenerbahçe’nin yeni sezon kamp programı belli oldu.

Fenerbahçe ilk resmi maçını Ağustos’ta oynayacak

Sarı-lacivertliler, hazırlıkları kapsamında Portekiz’de yaklaşık 2 haftalık kamp yapacak.

Yeni sezonda birçok oyuncuyla yolları ayırması beklenen sarı-lacivertliler de hem transfer hem de yeni sezonun planlaması devam ediyor., hazırlık dönemi süresince Avrupa'nın önemli kulüpleriyle dostluk maçları oynayacak.

Sarı-lacivertliler, 4-5 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi elemelerinde yeni sezonun ilk resmi maçına çıkacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...