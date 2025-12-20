Fenerbahçe ilk yarıyı tamamlıyor, Eyüpspor maçı 11'leri belli oldu

Süper Lig'de zirve takibindeki Fenerbahçe ilk yarıyı İstanbul'da tamamlayacak.

Sarı lacivertliler 17. hafta maçında İkas Eyüpspor'a konuk olacak.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK



Milli takımlarına giden En-Nesyri ve Nene ile tedavileri süren Nelson Semedo, Archie Brown ve Çağlar Söyüncü bu maçta yok. Geniş kadroda yer alan Alvarez hafif ağrıları nedeniyle teknik heyet kararı doğrultusunda riske edilmedi.



GALATASARAY'IN GERİSİNDE

Konyaspor galibiyetiyle yeniden 2. sıraya yükselen Fenerbahçe, Galatasaray'ın 3 puan gerisinde.

Eyüpspor ise son 7 maçının 1'ini kazanabildi, 2 kez berabere kaldı ve 4 rakibine yenildi. Orhan Ak'ın ekibi 13 puanla 17. sırada. Eflatun-Sarılılarda Luccas Claro, Calegari ve Emre Akbaba'nın sakatlıkları sürüyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadelede Ali Yılmaz düdük çalacak.



İLK 11'LER



Eyüpspor: Felipe, Emir, Robin, Mujakic, Serdar, Kerem, Stepanenko, Yalçın, Dragus, Thiam, Umut.



Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Fred, Asensio, Talisca, Kerem ve Duran.