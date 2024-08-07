Fenerbahçe İlkay Gündoğan için devrede: Rekor bonservis teklifi

Fenerbahçe, transferde adı Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan için devreye girdi.

El Nacional'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun FFP gereği oyuncu satışı yapmak zorunda olan Barcelona'nın bu durumundan faydalanarak İlkay'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Türk asıllı Alman milli oyuncunun birkaç takım arkadaşıyla da kötü bir ilişkisi olduğu kaydedildi.

REKOR BONSERVİS TEKLİFİ



Ayrıca İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak için Barcelona ile temaslara başlayan Fenerbahçe'nin , Katalan ekibine 20 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği aktarıldı.

Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin de İlkay için devreye girdiği ve Fenerbahçe'nin teklifinin neredeyse iki katını ödeyebilecekleri vurgulandı.