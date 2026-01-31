Fenerbahçe imzaya çok yakın, 19'luk golcü yola çıkıyor

Fenerbahçe bir isme daha imza attırıyor.

Fenerbahçe bu bağlamda, Sidiki Cherif için Angers kulübü ile anlaşmaya vardı.

Genç futbolcunun bu gece yarısında Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor.

MALİYETİ

Gine asıllı Fransız futbolcu için Fenerbahçe, Angers kulübü ile 4 milyon euro kiralama bedeli, 18 milyon euro satın alma opsiyonu ve 3 milyoneEuro bonuslar eşliğinde el sıkıştı.

Kış transferinde şu ana kadar Guendouzi, Musaba ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Szymanski ve Cenk Tosun'a veda etmişti.