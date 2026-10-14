Fenerbahçe, İngiltere'de galibiyet peşinde. İlk 11'ler belli oldu
14.10.2026 20:52
Son Güncelleme: 14.10.2026 20:55
Sarı lacivertliler 2. hafta maçında Aston Villa'ya konuk olacak.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyeti için İngiltere'de. Sarı lacivertliler Aston Villa'ya konuk olacak.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi sahnesinde, İngiltere deplasmanında.
Sarı lacivertliler 2. hafta maçında Aston Villa'ya konuk olacak.
Villa Park'taki maç saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ekibinde Mert Müldür ve Marco Asensio forma giyemeyecek.
Aston Villa Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda Club Brugge'ü yenerek başlasa da, Premier League'deki 3 iç saha maçının 2'sinde yenildi, birinde berabere kaldı.