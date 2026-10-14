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Fenerbahçe, İngiltere'den puansız dönüyor. 6-0'lık skor!

14.10.2026 20:52

Son Güncelleme: 15.10.2026 00:15

Fenerbahçe, İngiltere'den puansız dönüyor. 6-0'lık skor!
Reuters
NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildi.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi sahnesinde, İngiltere deplasmanına çıktı.

 

Sarı lacivertliler 2. hafta maçında Aston Villa'ya konuk oldu. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetti.

 

Ev sahibi Aston Villa maçı 6-0 gibi farklı skorla kazandı. Bu skor sonrası Fenerbahçe tribünleri futbolculara ve teknik heyete tepki gösterdi.

 

34 YIL SONRA

 

Fenerbahçe, 34 yıl sonra Avrupa'da en farklı yenilgisini aldı.

 

(1992) Sigma Olomouc 7-1 Fenerbahçe

 

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ekibinde Mert Müldür ve Marco Asensio forma giyemedi.

 

3 DEĞİŞİKLİK

 

Aston Villa'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

 

Deneyimli teknik adam, Villa Park'ta oynanan müsabakada Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Marco Asensio'yu sakatlığı nedeniyle kadroya almadı.

 

65 yaşındaki çalıştırıcı, yine sakatlık nedeniyle N'Golo Kante'yi kadroya alırken, ilk 11'de görevlendirmedi. Kartal, Kerem Aktürkoğlu'nu da rotasyonda değerlendirdi.

 

İsmail Kartal, bu isimlerin yerine İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de oynattı.

23:47
6. GOL GELDİ
90. dakikada Abraham ile Aston Villa farkı açtı. 6-0
Anadolu Ajansı
23:30
5-0
Barkley, Aston Villa'nın beşinci golü ağlara gönderdi.
Anadolu Ajansı
23:25
PENALTI KARARI
69. dakikada Barkley'in golüyle skor 4-0 oldu.
Anadolu Ajansı
22:40
ÜÇÜNCÜ GOL
Ev sahibi ekipte Jackson kendisinin iki takımının üçüncü golünü kaydetti. Skor 3-0 oldu.
Anadolu Ajansı
22:31
FARK 2'YE ÇIKTI
Aston Villa, Jackson'ın golüyle 30. dakikada skoru 2-0'a getirdi.
Reuters
22:13
12. DAKİKADA İLK GOL
Ev sahibi Aston Villa, 12. dakikada Manzambi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Reuters
22:00
MAÇ BAŞLADI
Aston Villa-Fenerbahçe maçı başladı.
Reuters
20:50
İLK 11'LER
Aston Villa: Suzuki, Cash, Lindelof, Torres, Wan-Bissaka, Kamara, Barkley, McGinn, Manzambi, Mbaye, Jackson Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, İsmail, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriqi
Reuters