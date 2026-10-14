Fenerbahçe, İngiltere'den puansız dönüyor. 6-0'lık skor!

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi sahnesinde, İngiltere deplasmanına çıktı.

Sarı lacivertliler 2. hafta maçında Aston Villa 'ya konuk oldu. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetti.

Ev sahibi Aston Villa maçı 6-0 gibi farklı skorla kazandı. Bu skor sonrası Fenerbahçe tribünleri futbolculara ve teknik heyete tepki gösterdi.

34 YIL SONRA

Fenerbahçe, 34 yıl sonra Avrupa'da en farklı yenilgisini aldı.

(1992) Sigma Olomouc 7-1 Fenerbahçe

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ekibinde Mert Müldür ve Marco Asensio forma giyemedi.

3 DEĞİŞİKLİK

Aston Villa'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Villa Park'ta oynanan müsabakada Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Marco Asensio'yu sakatlığı nedeniyle kadroya almadı.

65 yaşındaki çalıştırıcı, yine sakatlık nedeniyle N'Golo Kante'yi kadroya alırken, ilk 11'de görevlendirmedi. Kartal, Kerem Aktürkoğlu'nu da rotasyonda değerlendirdi.

İsmail Kartal, bu isimlerin yerine İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de oynattı.