Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile anlaştı
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'deki sözleşmesinde son sezonuna giren ve geleceği merak edilen İrfan Can Kahveci'nin son durumu belli oldu.
Sarı-lacivertlilerin milli futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Bu sezon Fenerbahçe'de 15 resmi maçta forma giyen İrfan, bu mücadelelerde 1 gol atıp, 2 asistlik katkı vermişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Spor&Skor
- Fenerbahçe