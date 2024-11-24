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Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile anlaştı

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile anlaştı

'deki sözleşmesinde son sezonuna giren ve geleceği merak edilen İrfan Can Kahveci'nin son durumu belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Bu sezon Fenerbahçe'de 15 resmi maçta forma giyen İrfan, bu mücadelelerde 1 gol atıp, 2 asistlik katkı vermişti. 

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