Fenerbahçe-İstanbulspor karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe üst üste dördüncü galibiyetin peşinde. Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek.



Ligde çıktığı son 3 maçta da geriye düşmesine rağmen kazanan Jorge Jesus'un öğrencileri, haftaya 63 puanla ikinci sırada giriyor.

4 EKSİK



Lider Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle zirve yarışında krtik maça çıkacak olan Fenerbahçe'de 4 eksik var. Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, forma giyemeyecek.



Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia sarı kart ceza sınırında.



İstanbulspor'da David Jensen, Demeaco Duhaney, Onur Ergün ve Mahamadou Ba, cezaları nedeniyle görev yapamayacak.



Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.

Fenerbahçe ilk 11



İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arda, Mert Hakan, İsmail, Emre, Pedro, Valencia



İstanbulspor ilk 11

Alp, Okan, Deli, Mehmet, Duhan, Muammer, Kerem, Loshaj, Rroca, Ethemi, Eze.

