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Fenerbahçe istedi, dünya devine transferi iptal oldu: Gyökeres kampa katılmayacak

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Viktor Gyökeres için dikkat çeken bir olay yaşandı.

Fenerbahçe istedi, dünya devine transferi iptal oldu: Gyökeres kampa katılmayacak

Yaz transfer dönemine Al Nassr'dan Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katarak başlayan 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinde sona yaklaşan sarı - lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edilen Viktor Gyökeres için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

ARSENAL'E TRANSFERİ İPTAL OLDU

Record'un haberine göre İsveçli golcünün 'e transferi tıkandı ve Premier Lig devi, Sporting cephesi ile temaslarını noktaladı.

Fenerbahçe istedi, dünya devine transferi iptal oldu: Gyökeres kampa katılmayacak - 1

ANLAŞMAYA VARILAMADI

Geçtiğimiz pazar gününden salıya dek yapılan görüşmelerde tarafların anlaşmaya varamadığı belirtilirken, kurmaylarının Londra'ya döndüğü kaydedildi.

Ayrıca Arsenal ve Sporting'in 2 gündür transfer için herhangi bir iletişime geçmediği ifade edildi.

KAMPA KATILMAYACAK

Gyökeres'in şu anda Stockholm'de olduğu ve Sporting'in cuma günü başlayacak olan sezon öncesi kampına katılmamakta kararlı olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe istedi, dünya devine transferi iptal oldu: Gyökeres kampa katılmayacak - 2

Öte yandan geçtiğimiz gün yine Record, 'nin Gyökeres için devreye girdiğini iddia etmişti.

Haberin devamında sarı - lacivertlilerin İsveçli golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle masaya oturmak için hazırlandığı öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE'NİN ELİ GÜÇLENDİ

Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe'nin elinin kuvvetlendiği ve transfer için uygun zeminin oluştuğu yazıldı.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Sporting ile 52 maça çıkan 27 yaşındaki yıldız, 54 gol - 13 asistlik bir performans sergiledi.

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