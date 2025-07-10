Fenerbahçe istedi, dünya devine transferi iptal oldu: Gyökeres kampa katılmayacak
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Viktor Gyökeres için dikkat çeken bir olay yaşandı.
Yaz transfer dönemine Al Nassr'dan Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katarak başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinde sona yaklaşan sarı - lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edilen Viktor Gyökeres için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
ARSENAL'E TRANSFERİ İPTAL OLDU
Record'un haberine göre İsveçli golcünün Arsenal'e transferi tıkandı ve Premier Lig devi, Sporting cephesi ile temaslarını noktaladı.
ANLAŞMAYA VARILAMADI
Geçtiğimiz pazar gününden salıya dek yapılan görüşmelerde tarafların anlaşmaya varamadığı belirtilirken, Arsenal kurmaylarının Londra'ya döndüğü kaydedildi.
Ayrıca Arsenal ve Sporting'in 2 gündür transfer için herhangi bir iletişime geçmediği ifade edildi.
KAMPA KATILMAYACAK
Gyökeres'in şu anda Stockholm'de olduğu ve Sporting'in cuma günü başlayacak olan sezon öncesi kampına katılmamakta kararlı olduğu aktarıldı.
Öte yandan geçtiğimiz gün yine Record, Fenerbahçe'nin Gyökeres için devreye girdiğini iddia etmişti.
Haberin devamında sarı - lacivertlilerin İsveçli golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle masaya oturmak için hazırlandığı öne sürülmüştü.
FENERBAHÇE'NİN ELİ GÜÇLENDİ
Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe'nin elinin kuvvetlendiği ve transfer için uygun zeminin oluştuğu yazıldı.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Sporting ile 52 maça çıkan 27 yaşındaki yıldız, 54 gol - 13 asistlik bir performans sergiledi.
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