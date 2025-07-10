Fenerbahçe istedi, dünya devine transferi iptal oldu: Gyökeres kampa katılmayacak

Yaz transfer dönemine Al Nassr'dan Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katarak başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinde sona yaklaşan sarı - lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edilen Viktor Gyökeres için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

ARSENAL'E TRANSFERİ İPTAL OLDU



Record'un haberine göre İsveçli golcünün Arsenal'e transferi tıkandı ve Premier Lig devi, Sporting cephesi ile temaslarını noktaladı.

