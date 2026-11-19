“OCAK AYINDA SORABİLİRLER”

Tuttomercato'ya konuşan Castagnini, "Oyuncu satmamıza gerek yok. Ocak ayında istediklerini sorabilirler ancak durum değişmeyecek. Kvernadze'nin kontratını yenilemek için uğraşıyoruz. İşleri yoluna koyabileceğimizden eminim. Kvernadze'nin iyi bir geleceği var, gelişmesi gerekiyor ama fiziksel olarak üst düzey bir oyuncu." dedi.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Gürcü futbolcunun Frosinone ile halihazırda 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

2023 yılından itibaren Frosinone formasını terleten 23 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon İtalyan ekibiyle 12 maçta süre alan Kvernadze, 5 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi ve 11 gole direkt etki etti.