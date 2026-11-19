Fenerbahçe istedi, resmi açıklama yapıldı. "Ocak ayında sorabilirler"
19.11.2026 13:06
Giorgi Kvernadze'nin bir süredir Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilmişti.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Giorgi Kvernadze ile ilgili resmi açıklama yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürerken, transfer çalışmalarıyla ilgili de gelişmeler peş peşe yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerin İtalya Ligi Serie A'da forma giyen Giorgi Kvernadze ile ilgilendiği öne sürülmüştü.
İtalyan temsilcisinin sportif direktörü Renzo Castagnini, hücum oyuncusuyla ilgili iddialara yanıt verdi.
Kvernadze aynı zamanda Gürcistan Milli Takımı'nın da formasını terletiyor.
“OCAK AYINDA SORABİLİRLER”
Tuttomercato'ya konuşan Castagnini, "Oyuncu satmamıza gerek yok. Ocak ayında istediklerini sorabilirler ancak durum değişmeyecek. Kvernadze'nin kontratını yenilemek için uğraşıyoruz. İşleri yoluna koyabileceğimizden eminim. Kvernadze'nin iyi bir geleceği var, gelişmesi gerekiyor ama fiziksel olarak üst düzey bir oyuncu." dedi.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Gürcü futbolcunun Frosinone ile halihazırda 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
2023 yılından itibaren Frosinone formasını terleten 23 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon İtalyan ekibiyle 12 maçta süre alan Kvernadze, 5 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi ve 11 gole direkt etki etti.