Fenerbahçe istedi, tanıdık isim Comolli transferi bitirdi: Jonathan David'in yeni takımı belli oldu

FENERBAHÇE'DEN ASTRONOMİK TEKLİF Fenerbahçe'nin Lille ile sözleşmesi sona eren Kanadalı yıldıza 3 yıl için toplamda 55 milyon euro'yu aşkın bir teklif yaptığı öne sürülmüştü.

Süper Lig'de gelecek sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle girecek olan Fenerbahçe , transfer planlamasını da sessiz bir şekilde yürütüyordu. Anlaşmaya varılan Jhon Duran'ı İstanbul'a getiren sarı - lacivertlilerin Kolombiyalı futbolcu öncesi gündemindeki isim Jonathan David'di...

David'in ise düşünmek için süre istediği ve diğer teklifleri değerlendirmeye aldığı iddia edilmişti.



COMOLLI GÖRÜŞTÜ, ANLAŞTI

Avrupa'dan birçok talibi olan oyuncu için son olarak devreye genel direktörlüğünü Damien Comolli'nin yaptığı Juventus girmişti.



Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre oyuncu ve menajeriyle görüşen Comolli, Jonathan David ile anlaşmaya vardı.