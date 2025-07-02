Fenerbahçe istedi, tanıdık isim Comolli transferi bitirdi: Jonathan David'in yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan hücum oyuncusu Jonathan David'in yeni takımı netleşti. Kanadalı yıldız, İtalya'ya gidiyor.
Süper Lig'de gelecek sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle girecek olan Fenerbahçe, transfer planlamasını da sessiz bir şekilde yürütüyordu.
Anlaşmaya varılan Jhon Duran'ı İstanbul'a getiren sarı - lacivertlilerin Kolombiyalı futbolcu öncesi gündemindeki isim Jonathan David'di...
FENERBAHÇE'DEN ASTRONOMİK TEKLİF
Fenerbahçe'nin Lille ile sözleşmesi sona eren Kanadalı yıldıza 3 yıl için toplamda 55 milyon euro'yu aşkın bir teklif yaptığı öne sürülmüştü.
David'in ise düşünmek için süre istediği ve diğer teklifleri değerlendirmeye aldığı iddia edilmişti.
COMOLLI GÖRÜŞTÜ, ANLAŞTI
Avrupa'dan birçok talibi olan oyuncu için son olarak devreye genel direktörlüğünü Damien Comolli'nin yaptığı Juventus girmişti.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre oyuncu ve menajeriyle görüşen Comolli, Jonathan David ile anlaşmaya vardı.
SAĞLIK KONTROLLERİ İÇİN İTALYA'YA GİDECEK
25 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde sağlık kontrolü ve imza için İtalya'ya gitmesinin beklendiği kaydedildi.
Öte yandan Juventus'un David'le anlaşmasıyla birlikte Victor Osimhen transferi de rafa kalktı.
PERFORMANSI
Bu sezon Lille formasıyla 49 maça çıkan 25 yaşındaki David, 25 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi.
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