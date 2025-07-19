Fenerbahçe istedi, taraftarın çılgınlığı gündem oldu: İspanya, Rashford transferini konuşuyor!
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Marcus Rashford için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
Süper Lig'de gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Yaz transfer dönemini Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'le açan sarı-lacivertliler, Milan Skriniar ve Marco Asensio transferinde de mutlu sona çok yakın...
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Marcus Rashford için ise İspanya'da dikkat çeken bir haber yazıldı.
TARAFTARLAR DEVREYE GİRDİ
Mundo Deportivo'nun haberinde Barcelona'nın transfer listesinde bulunduğu ifade edilen İngiliz futbolcu için Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyadan baskı kurduğuna vurgu yapıldı.
"FENERBAHÇE'YE GEL"
Haberin devamında sarı-lacivertli futbolseverlerin, Rashford'ın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara "Fenerbahçe'ye gel" yorumlarını bıraktıkları belirtildi.
Taraftarların yoğun bir şekilde baskısını sürdürdüğü ifade edilirken, transferin toplam değerinin 40 milyon euro'yu bulacağı kaydedildi.
ATHLETIC: "BARCELONA ANLAŞTI"
Öte yandan The Athletic'in haberinde ise Barcelona'nın Marcus Rashford transferi için Manchester United ile kiralama ve satın alma opsiyonu teklifi üzerinden anlaşma sağladığı yazıldı.
Transferin son aşamaya geldiği ve Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in yıldız isme onay verdiği aktarıldı.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonun devre arasında Aston Villa'ya kiralanan 27 yaşındaki futbolcu, toplam 41 maçta 11 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Transfer
- Marcus Rashford
- Fenerbahçe