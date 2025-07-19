Fenerbahçe istedi, taraftarın çılgınlığı gündem oldu: İspanya, Rashford transferini konuşuyor!

Süper Lig'de gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.



Yaz transfer dönemini Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'le açan sarı-lacivertliler, Milan Skriniar ve Marco Asensio transferinde de mutlu sona çok yakın...



Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Marcus Rashford için ise İspanya'da dikkat çeken bir haber yazıldı.

TARAFTARLAR DEVREYE GİRDİ



Mundo Deportivo'nun haberinde Barcelona'nın transfer listesinde bulunduğu ifade edilen İngiliz futbolcu için Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyadan baskı kurduğuna vurgu yapıldı.

