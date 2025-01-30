Fenerbahçe istiyordu: Galatasaray, Pavlovic için devreye girdi
Galatasaray, Milan forması giyen stoper Strahinja Pavlovic için teklif yaptı. Milano ekibinden Alvaro Morata için anlaşma zemini hazırlamaya çalışan sarı-kırmızılıların İspanyol golcüyle beraber Pavlovici de aynı uçakta getirmek istediği kaydedildi.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin daha önceden gündemine aldığı Strahinja Pavlovic için devreye girdi.
Sarı-lacivertliler, Pavlovic'i kadrosuna katmak istiyordu ancak daha sonra PSG forması giyen Milan Skriniar'ı transfer etmişti.
Calcio Mercato'nun haberine göre, Milan'da forma giyen Morata için anlaşma zemini sağlamaya çalışırken Pavlovic'i de transfer etmek istediği öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar Alvaro Morata'yla birlikte Pavlovic'i de aynı uçakta getirmek istiyor.
Sırp oyuncu, Milan formasıyla tüm kulvarlarda 17 resmi maça çıkıp 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Galatasaray
- Spor&Skor