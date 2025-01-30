Fenerbahçe istiyordu: Galatasaray, Pavlovic için devreye girdi

Galatasaray, Fenerbahçe'nin daha önceden gündemine aldığı Strahinja Pavlovic için devreye girdi.

Sarı-lacivertliler, Pavlovic'i kadrosuna katmak istiyordu ancak daha sonra PSG forması giyen Milan Skriniar'ı transfer etmişti.

Calcio Mercato'nun haberine göre, Milan'da forma giyen Morata için anlaşma zemini sağlamaya çalışırken Pavlovic'i de transfer etmek istediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar Alvaro Morata'yla birlikte Pavlovic'i de aynı uçakta getirmek istiyor.

Sırp oyuncu, Milan formasıyla tüm kulvarlarda 17 resmi maça çıkıp 1 gol attı ve 2 asist yaptı.