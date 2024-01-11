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Fenerbahçe, İtalyan savunmacı Bonucci'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe, İtalyan savunmacı Bonucci'yi kadrosuna kattı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar forması giyeceği bildirildi.

İtalyan için Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Burak Çağlan Kızılhan, Simla Türker Bayazıt ve Selahattin Baki, Sportif Direktör Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan'ın katıldığı belirtilerek, "Leonardo Bonucci'ye ailemize 'hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz." denildi.

BONUCCİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre ilk olarak kan tetkikleri yapılan Bonucci daha sonra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

İtalyan oyuncunun sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

2016 yılında İtalya'da yılın futbolcusu ödülünü kazanan Bonucci, kariyerinde 682 maça çıktı, 47 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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