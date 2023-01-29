Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde’yi açıkladı

Fenerbahçe, 21 yaşındaki sol bek Jayden Oosterwolde'nin transferi için Parma ile görüşmelere başlandığını ve oyuncunun İstanbul’a geleceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." denildi.

2. LİG'DEN GELİYOR



Twente altyapısından çıkan Jayden Oosterwolde geçen sezonun devre arasında Parma'ya kiralandı ve gösterdiği performans sonrası 3 milyon Euro’ya kalıcı olarak transfer edildi. Hollandalı oyuncu, bu sezon ikinci ligde 18 maçta oynadı, 1 gol attı.

