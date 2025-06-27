Fenerbahçe, Jhon Duran transferini bitiriyor: "Falcao'nun yerini doldurabilecek tek kişi!"

Süper Lig ve Avrupa'da gelecek sezon mutlak başarı hedefleyen Fenerbahçe'de Edin Dzeko ile yolların ayrılmasının ardından hücum hattına bir takviye yapılması bekleniyor.



Sarı - lacivertlilerin gündeminde yer alan isimlerden biri olan Jhon Duran için daha önce Süper Lig'de Trabzonspor, Akhisarspor ve Denizlispor formalarını terletmiş olan Hugo Rodallega'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"FALCAO'NUN YERİNE GEÇECEK TEK KİŞİ O"



ESPN'e konuşan Rodallega, "Falcao'nun yerine geçecek tek kişi Jhon Duran olur. "Gördüklerimden, futbol yeteneğinden, forvet duruşundan ve bu pozisyon hakkında sahip olduğum bilgiye dayanarak konuşuyorum. Duran, Falcao'nun Kolombiya Milli Takımı'nda bıraktığı boşluğu dolduracak en eksiksiz oyuncu ve çıtası çok yüksek. Hız, güç, teknik, mükemmel çalımları ve şut... Tüm becerilere sahip!" ifadelerini kullandı.