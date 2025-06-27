Fenerbahçe, Jhon Duran transferini bitiriyor: "Falcao'nun yerini doldurabilecek tek kişi!"
Dzeko sonrası santrfor transferi yapacak olan Fenerbahçe'nin gündemindeki Jhon Duran için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig ve Avrupa'da gelecek sezon mutlak başarı hedefleyen Fenerbahçe'de Edin Dzeko ile yolların ayrılmasının ardından hücum hattına bir takviye yapılması bekleniyor.
Sarı - lacivertlilerin gündeminde yer alan isimlerden biri olan Jhon Duran için daha önce Süper Lig'de Trabzonspor, Akhisarspor ve Denizlispor formalarını terletmiş olan Hugo Rodallega'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
"FALCAO'NUN YERİNE GEÇECEK TEK KİŞİ O"
ESPN'e konuşan Rodallega, "Falcao'nun yerine geçecek tek kişi Jhon Duran olur. "Gördüklerimden, futbol yeteneğinden, forvet duruşundan ve bu pozisyon hakkında sahip olduğum bilgiye dayanarak konuşuyorum. Duran, Falcao'nun Kolombiya Milli Takımı'nda bıraktığı boşluğu dolduracak en eksiksiz oyuncu ve çıtası çok yüksek. Hız, güç, teknik, mükemmel çalımları ve şut... Tüm becerilere sahip!" ifadelerini kullandı.
RONALDO İLE PROBLEMİ VAR
Öte yandan Kolombiya basınından bluradio'nun haberine göre Jhon Duran'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Suudi Arabistan'daki kariyerinde Cristiano Ronaldo ile problem yaşadığı iddia edilen Kolombiyalı yıldızın, bu nedenden dolayı ayrılmak istediği kaydedildi.
AVRUPA EKİPLERİ TAKİPTE
21 yaşındaki futbolcunun Aston Villa kariyerindeki formuna dönebilmek istediğini ve Avrupa'nın birçok kulübü tarafından takip edildiği ifade edildi.
DEVİN ÖZEK, KOLOMBİYA'YA GİTTİ
Ayrıca bu sezon futbolda yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco'nun ayrılığı sonrası futbol direktörü olarak göreve getirilen Devin Özek'in, Duran için harekete geçtiği öne sürüldü.
Özek'in genç yıldızla görüşmek ve ikna etmek için Kolombiya'da olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Al-Nassr formasıyla 18 maça çıkan Duran, 12 gol kaydetti.
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