Fenerbahçe, Jhon Duran ve Matvey Kislyak ile ilgileniyor

Futbola ülkesinde başlayan Duran, Chicago ve Aston Villa'nın ardından ocak ayında 77 milyon euro bedelle Al-Nassr'a transfer olmuştu.

Duran'ın Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatsaray'a da önerildiği iddia edildi.

Fenerbahçe 'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre ise Fenerbahçe, CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak’ın durumunu yakından takip ediyor.



Sarı lacivertliler, uygun şartlar oluşursa 19 yaşındaki orta saha için resmi teklifini iletecek.