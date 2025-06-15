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Fenerbahçe, Jhon Duran ve Matvey Kislyak ile ilgileniyor

Jhon Duran'ın Fenerbahçe'ye önerilmesinin ardından sarı lacivertliler Duran ve Matvey Kislyak'ın şartlarını araştırıyor.

Fenerbahçe, Jhon Duran ve Matvey Kislyak ile ilgileniyor

'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. 

Ronaldo'nun takımı Al-Nassr'da forma giyen Jhon Duran Fenerbahçe'ye önerildi. 

A Spor'un haberine göre; Sarı lacivertliler 21 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştırmaya başladı.

Duran'ın Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatsaray'a da önerildiği iddia edildi. 

77 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENMİŞTİ

Bu sezon 47 maça çıkan Kolombiyalı genç yıldız 24 gol kaydetmişti.  

Futbola ülkesinde başlayan Duran, Chicago ve Aston Villa'nın ardından ocak ayında 77 milyon euro bedelle Al-Nassr'a transfer olmuştu. 

Fenerbahçe, Jhon Duran ve Matvey Kislyak ile ilgileniyor - 1 Matvey Kislyak

TRT Spor'un haberine göre ise , CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak’ın durumunu yakından takip ediyor.

Sarı lacivertliler, uygun şartlar oluşursa 19 yaşındaki orta saha için resmi teklifini iletecek.

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