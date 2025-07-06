Fenerbahçe Jhon Duran'ı açıkladı

Fenerbahçe, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.



Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz."