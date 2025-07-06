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Fenerbahçe Jhon Duran'ı açıkladı

Fenerbahçe, 21 yaşındaki Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe Jhon Duran'ı açıkladı

, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ı 1 yıllığına kadrosuna kattı. 

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.

Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz."

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