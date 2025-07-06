Fenerbahçe Jhon Duran'ı açıkladı
Fenerbahçe, 21 yaşındaki Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.
Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz."
Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 6, 2025
Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/0e2tSE5ayy
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