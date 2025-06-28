Fenerbahçe, Jhon Duran için tüm şartları zorluyor: Ülkesinde ikna görüşmesi

Fenerbahçe, hücum hattına transferini gerçekleştiriyor. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Jhon Duran için görüşmelerde sona gelindi.



Sky Sports'ta yer alan habere göre; Duran'ın Avrupa'ya dönmeye ve Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak bakıyor.



Tüm şartları zorlayan ve bu transferi çok isteyen Fenerbahçe, Duran'ın tüm taleplerini karşılama sözü verdi.

İKNA İÇİN KOLOMBİYA'DA



Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco'nun ayrılığı sonrası futbol direktörü olarak göreve getirilen Devin Özek'in, Duran için harekete geçmiş ve futbolcu için ülkesi Kolombiya'ya gitmişti.

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ



Geçtiğimiz yıl Al-Nassr'ın bonservisine 77 milyon euro ödediği 21 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 35 milyon euro.



Kariyeri boyunca 173 maça çıkan Kolombiyalı futbolcu, 49 gol atarken 11 asist kaydetmişti.



"FALCAO'NUN YERİNE GEÇECEK TEK KİŞİ O"



ESPN'e konuşan Süper Lig'in eski futbolcusu Rodallega, vatandaşı Duran hakkında, "Falcao'nun yerine geçecek tek kişi Jhon Duran olur. "Gördüklerimden, futbol yeteneğinden, forvet duruşundan ve bu pozisyon hakkında sahip olduğum bilgiye dayanarak konuşuyorum. Duran, Falcao'nun Kolombiya Milli Takımı'nda bıraktığı boşluğu dolduracak en eksiksiz oyuncu ve çıtası çok yüksek. Hız, güç, teknik, mükemmel çalımları ve şut... Tüm becerilere sahip!" ifadelerini kullanmıştı.