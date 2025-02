Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun cezası için Tahkim'e gidiyor: Bu karar hukuksuz

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan Fenerbahçe, müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.



Karşılaşmanın ardından her iki takım teknik direktörünün de yaptığı açıklamalar gündemi oldukça meşgul etmişti.



Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho "Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." demişti.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Biraz uzun sürdü 'The Crying One'ın konuşması... Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur, yine burada uzun uzun ağladı. İçeride ağladı, hakem odasına girdi ağladı... Ağlamaya devam etsin." ifadelerini kullanmıştı.



Bu açıklamalar sonrası PFDK; Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a ise 1 maç ceza verildiğini açıklamıştı.



Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, PFDK'nın kararına dair TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"İTİRAZLARIMIZI YAPACAĞIZ"



Cezaya itiraz edileceğini dile getiren Alpoğlu, "Bu konuya biraz açıklık getirmek istiyorum. İki ayrı maddeden sevk yapılmıştı, bununla ilgili olarak da iki ayrı ceza verildi. 4 maç olarak bir eylemden dolayı ceza verilmedi. Hukuksuz buluyoruz. Onunla ilgili itirazlarımızı yapacağız." dedi.