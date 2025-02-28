Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun cezası için Tahkim'e gidiyor: Bu karar hukuksuz
Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, Jose Mourinho'ya verilen 4 maçlık ceza için açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan Fenerbahçe, müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.
Karşılaşmanın ardından her iki takım teknik direktörünün de yaptığı açıklamalar gündemi oldukça meşgul etmişti.
Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho "Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." demişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Biraz uzun sürdü 'The Crying One'ın konuşması... Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur, yine burada uzun uzun ağladı. İçeride ağladı, hakem odasına girdi ağladı... Ağlamaya devam etsin." ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklamalar sonrası PFDK; Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a ise 1 maç ceza verildiğini açıklamıştı.
Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, PFDK'nın kararına dair TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
"İTİRAZLARIMIZI YAPACAĞIZ"
Cezaya itiraz edileceğini dile getiren Alpoğlu, "Bu konuya biraz açıklık getirmek istiyorum. İki ayrı maddeden sevk yapılmıştı, bununla ilgili olarak da iki ayrı ceza verildi. 4 maç olarak bir eylemden dolayı ceza verilmedi. Hukuksuz buluyoruz. Onunla ilgili itirazlarımızı yapacağız." dedi.
"CEZANIN DÜŞECEĞİNE İNANCIMIZ TAM"
Tahkim Kurulu'nun verilen cezayı düşüreceğini ifade eden Alper Alpoğlu, "Hafta sonu oynanan derbi neticesinde rakibimizin almış olduğu şekilde bir sözcüğü anlamından saptırıp, hiçbir hukuki dayanağı olmayan bir şekilde bütün toplumu, gündemi 3 gündür anlamsız bir şeyle meşgul ediyor. Bundan dolayı sevkler yapıldı. Dün de kararlar açıklandı. Şunu iletmek istiyorum. Bu kararlar, oybirliği ile alınan kararlar değil. Zaten hukuki bulmuyoruz. Hocamızın kullandığı sözcüğün; hakaret, kötü söz, sportmenliğe aykırı açıklama tanımlarına girdiğini düşünmüyoruz. Bunun bir deyim, özellikle Avrupa'da daha çok kullanılan bir deyim olduğunu defalarca söyledik. Rakibin günlerdir yapmış olduğu algı çalışmaları neticesinde bu tarz bir ceza ile karşı karşıya kaldı hocamız. Ama biz Tahkim Kurulu'na gideceğiz. Cezanın düşürüleceğine inancımız tam." şeklinde konuştu.
"BU KARAR HUKUKSUZ"
PFDK'nın cezasını hukuksuz bulduğunu söyleyen Fenerbahçe Yöneticisi, "Kararın oy çokluğu ile alındığını biliyoruz. PFDK'deki üyelerin de her birinin aynı görüşte olmadığını zaten biliyoruz. Bununla ilgili karşı oy atan üyeler olduğunu da biliyoruz. PFDK'nın kararını hukuksuz buluyoruz. 41. maddeden, hakaretten sevk yapıp, daha sonra 38. maddeden sportmenliğe aykırı açıklamadan ceza veriyorlar. PFDK'nin böyle bir yetkisi var ama bu kararı oy çokluğu ile alıyorlar. Onlar da farklı görüşte, herkesin farklı görüşte olduğu ancak sonuçta çok ağır bir cezayla durumla karşı karşıya aldığımız bir durum söz konusu. Bununla ilgili ivedi bir şekilde Tahkim'e başvuracağız. Bununla ilgili Tahkim Kurulu'nun en doğru kararı vereceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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