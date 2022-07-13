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Fenerbahçe, Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Norveçli futbolcu Joshua King ile 2 yıllık sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 13.07.2022 - 23:59

Fenerbahçe, Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Joshua King'in imza töreninin, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Joshua King'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadesi de kullanıldı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Joshua King, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan Joshua King; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Norveçli futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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