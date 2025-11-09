Fenerbahçe-Kaayserispor: İlk 11'de sürpriz
09.11.2025 18:06
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor.
Saat 20.00'de başlayacak olan ve Chobani Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.
Fenerbahçe-Kayserispor maçı Kadıköy'de oynanacak.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK İSMAİL YÜKSEK
Domenico Tedesco'nun ekibinde tek eksik, sarı kart cezalısı İsmail Yüksek. Sarı-lacivertlilerde Oosterwolde ve Semedo sarı kart ceza sınırında.
KAYSERİSPOR CEPHESİ
Küme düşme hattındaki konuk Kayserispor ise, yeni teknik direktörü Radomir Djalovic yönetimindeki ilk galibiyetini geçen hafta Kasımpaşa karşısında aldı.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Duran.
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Hosseini, Denswill, Carole, Furkan, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha.