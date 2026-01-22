Fenerbahçe, Kadıköy'de Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırladı.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Luis Godinho yönetti. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yaptı.



Mücadeleyi Aston Villa 1-0 kazanarak 3 puanı aldı. Fenerbahçe'de Skriniar gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Bu skorla Fenerbahçe 11 puanla 16. sırada kaldı. Aston Villa ise 18 puanla 2. sıraya yerleşti.



Maç sonucu: Fenerbahçe 0 - Aston Villa 1

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



25' Jadon Sancho'nun golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti



44' Fenerbahçe'de ilk sarı kart Nene'ye çıktı



45' Nene'nin ardından Oosterwolde'ye de sarı kart çıktı



45+1' İlk yarı sona erdi

İKİNCİ DEVRE



56' Fenerbahçe'de Semedo ile Nene'nin yerine Yiğit Efe ve Talisca oyuna dahil oldu



65' İsmail Yüksek'in kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi



73' Fenerbahçe'de İsmail'in yerine Alvarez oyuna girdi



75' Kerem'in golüyle maça eşitlik geldi. Ancak gol ofsayt nedeniyle iptal oldu



88' Skriniar sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü



90+7 Maç sona erdi



ASTON VİLLA'NIN İLK GOLÜ