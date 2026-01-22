Fenerbahçe, Kadıköy'de Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu
22.01.2026 12:10
Son Güncelleme: 22.01.2026 22:48
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile İngiliz temsilcisi Aston Villa karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 1-0 sahadan mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırladı.
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Luis Godinho yönetti. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yaptı.
Mücadeleyi Aston Villa 1-0 kazanarak 3 puanı aldı. Fenerbahçe'de Skriniar gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
Bu skorla Fenerbahçe 11 puanla 16. sırada kaldı. Aston Villa ise 18 puanla 2. sıraya yerleşti.
Maç sonucu: Fenerbahçe 0 - Aston Villa 1
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
25' Jadon Sancho'nun golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti
44' Fenerbahçe'de ilk sarı kart Nene'ye çıktı
45' Nene'nin ardından Oosterwolde'ye de sarı kart çıktı
45+1' İlk yarı sona erdi
İKİNCİ DEVRE
56' Fenerbahçe'de Semedo ile Nene'nin yerine Yiğit Efe ve Talisca oyuna dahil oldu
65' İsmail Yüksek'in kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi
73' Fenerbahçe'de İsmail'in yerine Alvarez oyuna girdi
75' Kerem'in golüyle maça eşitlik geldi. Ancak gol ofsayt nedeniyle iptal oldu
88' Skriniar sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü
90+7 Maç sona erdi
ASTON VİLLA'NIN İLK GOLÜ
TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor maçında sahaya sürdüğü 11’den 3 değişikliğe gitti.
Orta sahada Matteo Guendouzi’nin yerine Fred, sağ kanatta Anthony Musaba’nın yerine ise Dorgeles Nene şans buldu. En uçta ise Talisca’nın yerine Jhon Duran görev aldı.
Maç öncesi tribünlerde Türk bayrakları açıldı
İKİ TAKIMIN DURUMU
Ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyordu.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER
Fenerbahçe'de sol bekte forma giyen Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları bulunuyordu.
Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'den maç önü takım pozu
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Duran.
Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Bogarde, Tielemans, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins.