22.01.2026 12:10

Son Güncelleme: 22.01.2026 22:48

Fenerbahçe, Kadıköy'de Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu
NTV - Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile İngiliz temsilcisi Aston Villa karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 1-0 sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırladı.

 

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Luis Godinho yönetti. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yaptı.

Mücadeleyi Aston Villa 1-0 kazanarak 3 puanı aldı. Fenerbahçe'de Skriniar gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. 

 

Bu skorla Fenerbahçe 11 puanla 16. sırada kaldı. Aston Villa ise 18 puanla 2. sıraya yerleşti. 

Maç sonucu: Fenerbahçe 0 - Aston Villa 1

 

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

25' Jadon Sancho'nun golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti

44' Fenerbahçe'de ilk sarı kart Nene'ye çıktı

45' Nene'nin ardından Oosterwolde'ye de sarı kart çıktı

45+1' İlk yarı sona erdi

 

İKİNCİ DEVRE


56' Fenerbahçe'de Semedo ile Nene'nin yerine Yiğit Efe ve Talisca oyuna dahil oldu

65' İsmail Yüksek'in kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi

73' Fenerbahçe'de İsmail'in yerine Alvarez oyuna girdi

75' Kerem'in golüyle maça eşitlik geldi. Ancak gol ofsayt nedeniyle iptal oldu

88' Skriniar sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü

90+7 Maç sona erdi 

ASTON VİLLA'NIN İLK GOLÜ

TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor maçında sahaya sürdüğü 11’den 3 değişikliğe gitti. 

 

Orta sahada Matteo Guendouzi’nin yerine Fred, sağ kanatta Anthony Musaba’nın yerine ise Dorgeles Nene şans buldu. En uçta ise Talisca’nın yerine Jhon Duran görev aldı.

Maç öncesi tribünlerde Türk bayrakları açıldı

İKİ TAKIMIN DURUMU

 

Ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyordu. 

 

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

 

Fenerbahçe'de sol bekte forma giyen Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları bulunuyordu. 

 

Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'den maç önü takım pozu

İLK 11'LER

 

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Duran.

 

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Bogarde, Tielemans, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins.

 

