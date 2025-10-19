Fenerbahçe, Kadıköy'de doludizgin

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşırken müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.



Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Anderson Talisca ve Marco Asensio'dan geldi.



PENALTI VAR'DAN GELDİ



21. dakikada Dorgeles Nene, ceza sahasında üst üste yaptığı çalımlar sonrası yerde kalırken hakem Ali Şansalan devam kararı verdi. Sarı-lacivertli oyuncular penaltı sebebiyle itirazda bulunurken, Video Yardımcı Hakem Erkan Engin'in penaltı inceleme önerisi sonrası Şansalan kenara geldi. Pozisyonun tekrarını izleyen Şansalan, sahaya dönerek penaltı noktasını gösterdi.



LİGDEKİ 5. GALİBİYET



Bu sezon dış sahada oynadığı 4 maçın 3'ünde puan kaybeden Fenerbahçe, sahasında ise başarılı bir grafik sergiledi. Evinde Kocaelispor, Trabzonspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük'ü mağlup eden sarı-lacivertliler Alanyaspor ile de berabere kaldı.

Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti. Ligde üst üste 6. yenilgisini alan Fatih Karagümrük ise 3 puanda kaldı.



Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Stuttgart ile karşılaşacak.