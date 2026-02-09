Fenerbahçe Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni mağlup etti, zirve takibi sürüyor
09.02.2026 16:24
Son Güncelleme: 09.02.2026 22:05
Süper Lig'de zirve takipçisi Fenerbahçe 21. haftanın kapanışında sahaya çıktı. Sarı lacivertliler Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Kadıköy'de 3 puanı 3 golle almayı başardı.
Zirve takibine namağlup devem eden Tedesco'nun öğrencileri, Gençlerbirliği'yle karşı karşıya geldi. Yeni transfer Kante ilk kez sahaya çıktı.
Maçı hakem Ali Şansalan yönetti. Mücadeleyi Talisca ve Kerem'in (2) golleriyle 3-1 kazandı. Bu skorla Fenerbahçe puanını 49 yaptı ve Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
Bu sezon oynadığı 21 Süper Lig maçının hiçbirini kaybetmeyen Fenerbahçe (14G 7B), lig tarihinde ilk 21 haftasını namağlup geçtiği ilk sezonu yaşıyor.
Tedavileri süren Levent Mercan ve Brown'un yanı sıra, cezalı Skriniar ile Alvarez forma giyemedi.
8 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynadıkları Erzurumspor FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 8 değişikliğe gitti.
İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Erzurumspor FK maçında ilk 11'de oynattığı Edson Alvarez'i cezası nedeniyle kadroya alamadı.
Genç çalıştırıcı, Mert Günok, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Anthony Musaba'yı ise tercihen ilk 11'de değerlendirmedi.
Erzurumspor FK karşısında ilk 11'de oynayan Çağlar Söyüncü, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, Gençlerbirliği karşısında da ilk 11'de görevlendirildi.
Maç sonucu: Fenerbahçe 3 - Gençlerbirliği 1
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
16' Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından 15. dakikada penaltı kazandı. Talisca'nın gülüyle öne geçti
27' Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle fark 2'ye çıktı: 2-0
33' Kerem Aktürkoğlu kendisinin iki takımının üçüncü golünü attı: 3-0
44' Oosterwolde'de sarı kart gördü
İKİNCİ DEVRE
55' Sekou Koita'nın golüyle Gençlerbirliği skoru 2'ye indirdi: 3-1
79' Yiğit Efe Demir sarı kart gördü
90' Maç sona erdi
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Çağlar, Oosterwolde, Mert, Semedo, Kante, Guendouzi, Kerem, Nene, Asensio, Talisca.
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Tongya, Metehan, Koita.