Fenerbahçe, Kadıköy'de morallendi. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'yı farklı geçti
17.03.2026 11:35
Son Güncelleme: 17.03.2026 21:55
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçın 3'ünde puan kaybeden Fenerbahçe, 27. haftada karşılaştığı Gaziantep FK'yı farklı mağlup etti ve milli ara öncesi morallendi.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 59. dakikada N'Golo Kante ile 41, 68 ve 79. dakikalarda Dorgeles Nene kaydetti. Gaziantep FK'nın tek sayısı 52. dakikada penaltıdan Maxim ile geldi.
Bu skorun ardından son 5 maçta 2. kez kazanan Fenerbahçe, puanını 60'a yükseltti ve maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını 4'e indirerek 2. sırada yer buldu. 3 maç aradan sonra yenilen Gaziantep FK ise 33 puanla 9. sırada yer aldı.
Fenerbahçe, milli ara sonrası Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gaziantep FK ise Alanyaspor'u konuk edecek.
Fenerbahçeli Sidiki Cherif ve Gaziantep FK'dan Abena'nın ikili mücadelesi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı.
20' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sol kanattan gelişen atakta Brown'un içeriye çevirdiği topu Asensio tek vuruşla tamamlamak istedi ancak kale önünde savunma araya girdi.
34' DİREK! Gaziantep FK gole yaklaştı! Kazanılan kornerde Maxim'in ortasına hareketlenen Tayyip Talha'nın kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
41' GOL! Fenerbahçe 1-0 önde! Hızlı hücum fırsatı yakalayan sarı-lacivertlilerde Musaba'nın pasıyla rakip yarı alana hareketlenen Sidiki Cherif, ceza sahasına kadar taşıdığı topa vuruşunu yaptı kaleci Burak'tan sekti. Dönen topu Nene tamamladı ve skor 1-0'a geldi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
51' PENALTI! Gaziantep FK, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.
52' GOL! Gaziantep FK eşitliği sağladı! Penaltıda topun başına geçen Maxim'in vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.
56' Fenerbahçe öne geçmeye çok yaklaştı! Mert Müldür'ün ceza sahasına ortaladığı topa hareketlenen Marco Asensio'nun şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
59' GOL! Fenerbahçe yeniden önde! Kazanılan korneri pasla kullanan Fenerbahçe'de Asensio, ceza sahası dışındaki Kante'yi gördü. Fransız yıldızın uzak mesafeden şutu ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi.
68' GOL! Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltti! Orta alanda topla buluşan Guendouzi'nin derinlemesine pasıyla hareketlenen Nene, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ve skor 3-1'e geldi.
79' GOL! Fenerbahçe 4-1 önde! Orta alanda topla buluşan Marco Asensio'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Nene, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skor 4-1'e geldi.
Fenerbahçeli Levent Mercan ve Gaziantep FK'dan Yusuf Kabadayı'nın ikili mücadelesi.
TEDESCO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre kadroda 5 değişikliğe gitti.
Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de başlattığı Mert Günok, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Kerem Aktürkoğlu'nu yedek soyundurdu.
İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Gaziantep FK karşısında Ederson Moraes, Archie Brown, Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'yı ilk 11'de görevlendirdi.
Gaziantep FK karşısında kalede Ederson'u oynatan Tedesco, savunma dörtlüsünü Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde ve Archie Bronw'dan oluşturdu. Orta ikilide Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'yi tercih eden Tedesco, hücum hattında ise Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'ya şans verdi. İtalyan teknik adam, gol yollarında da Sidiki Cherif'e güvendi.
Fenerbahçe'de Mert Günok, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Mert Müldür, Fred Rodrigues, İsmail Yüksek, Alaettin Ekici, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca ise yedek soyundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, bir pozisyon sonrası böyle tepki verdi.
TALISCA YAKLAŞIK 1 AY SONRA KADRODA
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, yaklaşık 1 aylık sürenin ardından kadroda yer aldı.
Sakatlığı sebebiyle son 5 resmi maçı kaçıran tecrübeli oyuncu, son olarak 23 Şubat'ta Kasımpaşa mücadelesinde forma giymişti.
Fenerbahçeli Anderson Talisca, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer aldı.
TEDESCO VE KARDEŞİ KULÜBEDE
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve kardeşi Umberto, Gaziantep FK maçında kulübeye döndü.
Kart cezaları nedeniyle Fatih Karagümrük maçında yedek kulübesinde bulunamayan teknik direktör Domenico Tedesco ve yardımcı antrenör olan kardeşi Umberto Tedesco, Gaziantep FK karşılaşmasında takımın başında yer aldı.
Tedesco, 1 maç sonra takımını kenardan yönetti.
SAĞ BEKTE LEVENT TERCİHİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK karşısında sağ bekte Levent Mercan'ı görevlendirdi.
Nelson Semedo'nun sakatlığı nedeniyle oynayamadığı bu pozisyonda Tedesco, Mert Müldür'e görev vermişti.
Son maçların son bölümlerinde Levent Mercan'ı sağ bekte görevlendiren Tedesco, Mert Müldür'ü yedek soyundururken bu oyuncunun yerine Levent'i sağ bekte değerlendirdi.
4 EKSİK
Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Nelson Semedo, kadroda yer almadı.
Bu isimlerin yanı sıra arkadaşlarına destek olmak için kadroda yer bulan Milan Skriniar da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Fenerbahçeli futbolcular, maç öncesi takım halinde fotoğraf çektirdi.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Fenerbahçeli taraftarlar, Gaziantep FK maçına ilgi göstermedi.
Sezon başından beri takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar, sarı-lacivertli ekibin zirve yarışında lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşmesinin ardından Gaziantep FK maçında tribünleri doldurmadı.
Chobani Stadı'nda büyük boşluklar göze çarptı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Levent, Oosterwolde, Yiğit Efe, Brown, Guendouzi, Kante, Asensio, Musaba, Nene, Cherif.
Fenerbahçe'nin yedekleri: Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Kamil Efe, Fred, İsmail, Alaettin, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca.
Gaziantep FK: Burak Bozan, Luis Perez, Mujakic, Melih Kabasakal, Kozlowski, Abena, Gassama, Tayyip Talha, Yusuf, Maxim, Bayo.