Fenerbahçe, Kadıköy'de morallendi. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'yı farklı geçti

TEDESCO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre kadroda 5 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de başlattığı Mert Günok, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Kerem Aktürkoğlu'nu yedek soyundurdu.

İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Gaziantep FK karşısında Ederson Moraes, Archie Brown, Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'yı ilk 11'de görevlendirdi.

Gaziantep FK karşısında kalede Ederson'u oynatan Tedesco, savunma dörtlüsünü Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde ve Archie Bronw'dan oluşturdu. Orta ikilide Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'yi tercih eden Tedesco, hücum hattında ise Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'ya şans verdi. İtalyan teknik adam, gol yollarında da Sidiki Cherif'e güvendi.

Fenerbahçe'de Mert Günok, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Mert Müldür, Fred Rodrigues, İsmail Yüksek, Alaettin Ekici, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca ise yedek soyundu.