Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

Fenerbahçe kafilesi, karşılaşma için özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na indi. Sarı-lacivertli takımı, burada Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla karşıladı.



Bazı oyuncular, taraftarların yanlarında getirdiği forma ve futbol toplarına imza attı, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Leonardo Bonucci'nin de yer aldığı takım kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.



Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, yarın Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.



Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

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