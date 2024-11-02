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Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan , 'a geldi.

Özel uçak ile Trabzon Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı.

Sarı-lacivertli kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti. Otel çevresinde de geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gözlendi.

Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da - 1
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