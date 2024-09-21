Fenerbahçe kafilesini derbiye taraftarı uğurladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde Ülker Stadı'na hareket etti.



Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin önünde erken saatlerde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlarda bulunarak takımlarına destek verdi.



Kafileyi taşıyan otobüs, Galatasaray derbisi için tesislerden ayrıldığında Fenerbahçeli taraftarlar da teknik direktör Jose Mourinho ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.



Sarı-lacivertli kafile, polis eskortu eşliğinde tesislerden ayrılarak stada doğru yola çıktı.