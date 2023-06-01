Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat baba oldu.

Ceren Eğribayat ile evli olan Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat ilk kez baba oldu Çift çocuklarına Melina ismini verdi.



FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuzun eşi Ceren Eğribayat, Melina adını verdikleri bir kız çocuk dünyaya getirdi. Ceren ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Melina'ya sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." denildi.

Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın kızı oldu.



Futbolcumuzun eşi Ceren Eğribayat, Melina adını verdikleri bir kız çocuk dünyaya getirdi. 👶



Ceren ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Melina'ya sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz. 💛💙 pic.twitter.com/mECPt9qApf — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2023 Messi Paris Saint Germain'den ayrılıyor Haberi Görüntüle