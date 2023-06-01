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Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat baba oldu

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat baba oldu.

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat baba oldu

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Ceren Eğribayat ile evli olan kalecisi İrfan Can Eğribayat ilk kez baba oldu Çift çocuklarına Melina ismini verdi. 

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuzun eşi Ceren Eğribayat, Melina adını verdikleri bir kız çocuk dünyaya getirdi. Ceren ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Melina'ya sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." denildi.

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