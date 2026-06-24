Fenerbahçe kamp kadrosu açıklandı, bir futbolcu katılmadı. "Girişimlerimiz devam ediyor"
24.06.2026 15:17
Son Güncelleme: 24.06.2026 15:26
Kamp kadrosunu duyuran Fenerbahçe, Diego Carlos'un kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılmadığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kamp kadrosu belli oldu.
Diego Carlos'un kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılmadığı duyuruldu. Carlos bu nedenle kamp kadrosunda yer almadı.
Futbol direktörü Oğuz Çetin oyuncuyla temas kurmaya çalışıyor.
32 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibi Aston Villa'dan transfer olmuştu. Sarı-lacivertliler, Aston Villa'dan kadrosuna kattığı deneyimli savunmacı ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
İKİ FUTBOLCUYA PROFESYONEL SÖZLEŞME
Fenerbahçe, Adem Yeşilyurt ve Çağrı Balta ile profesyonel sözleşme imzalandığını da duyurdu.
İki futbolcu da yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kamp kadrosuna dahil edildi.
KAMP KADROSU