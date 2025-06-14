Fenerbahçe, kamp programı ve yapacağı hazırlık maçlarını açıkladı

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hazırlık kampının programı ve maç takvimi açıklandı.

Kulüpten yapılan bildiride sarı - lacivertlilerin 14 Temmuz'da Portekiz'e gideceği ve orada dört hazırlık maçı oynayacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarına başlıyor.



6 Temmuz’da İstanbul’da toplanacak olan sarı lacivertli oyuncularımız, iki gün boyunca sağlık kontrolleri ve test süreçlerini tamamlayacaklardır.



8 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesislerinde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan takımımız, çalışmalarının İstanbul etabına 14 Temmuz’a kadar tesislerimizde devam edecektir.



Yurt dışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz’da Portekiz’e hareket edecek olan takımımızın, 27 Temmuz’a kadar devam edecek olan kamp çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçları aşağıdaki gibidir:



17 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Portimonense



20 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Sunderland



23 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Al-Ittihad



26 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Benfica



Yurt dışı kampını 27 Temmuz’da noktalayacak olan takımımız çalışmalarına İstanbul’da devam edecektir."