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Fenerbahçe, kamp yapacağı Rusya'ya ulaştı

Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'nın St. Petersburg şehrine geldi.

Fenerbahçe, kamp yapacağı Rusya'ya ulaştı

yeni sezon hazırlık turnuvası için 'ya geldi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Rusya'ya doğru havalanan sarı-lacivertliler, St. Petersburg Pulkovo Havalimanı'na iniş yaptı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR ÇİÇEKLERLE KARŞILADI

Takımı, havaalanı çıkışında Petersburg'da yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar çiçekle karşıladı.

Teknik kadro, görevli ve oyunculardan oluşan 33 kişilik kamp kadrosunda, sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique yer almadı.

Sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde kentteki Petrovski Stadyumu'nda ilk antrenmanını yapacak.

Fenerbahçe'nin Rusya kamp kadrosu belli oldu: 2 isim kadroda yok

Fenerbahçe'nin Rusya kamp kadrosu belli oldu: 2 isim kadroda yok

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Fenerbahçe, kamp yapacağı Rusya'ya ulaştı - 1

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