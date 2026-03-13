Fenerbahçe, Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Namağlup seri bitti

Fenerbahçe, son dakika kazandığı Samsunspor maçından sonra yeni bir galibiyet serisine başlama hedefiyle Karagümrük karşısına çıktı.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetti.

Maçı Karagümrük 2-0 kazandı. Bu skorla Fenerbahçe'nin namağlup serisi biterken 57 puanda kaldı.

Karagümrük'ün ilk golünü atan Bartuğ Elmaz, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.



4 DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Samsunspor maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada kaleci Ederson'u cezası nedeniyle oynatamazken, Anthony Musaba, Marco Asensio ve Archie Brown'u yedek soyundurdu.

Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Fred Rodrigues ve İsmail Yüksek'i ilk 11'de görevlendirdi.



ÖNEMLİ EKSİKLER

Kart cezalısı Ederson'un yanı sıra, sakatlıkları süren Skriniar, Talisca, Semedo, Alvarez ve Çağlar forma giyemiyor.

Teknik direktör Tedesco da sarı kart cezası nedeniyle kulübede yer almıyor.



ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



15' Karagümrük Bartuğ Elmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti



45+1' Serginho'nun golüyle Karagümrük farkı 2'ye çıkardı

İKİNCİ DEVRE



46' Fenerbahçe, ikinci yarıya 4 değişiklikle başladı. Brown, Musaba, Asensio ve Nene, oyuna dahil oldu. Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıktı

90' Maç sona erdi