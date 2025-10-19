NTV.COM.TR

Fenerbahçe, Karagümrük'ü üst üste 5. kez mağlup etti!

Fenerbahçe, 2-1 mağlup ettiği Karagümrük'e karşı üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Trendyol 'in 9. haftasında , sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

İstanbul temsilcisine karşı son 15 lig maçını kaybetmeyen sarı-lacivertliler, son maçlarda ise seri yakaladı.

Kanarya, ligde rakibiyle oynadığı son 5 mücadelede hanesine 3'er puan yazdırdı.

Fenerbahçe, söz konusu 5 karşılaşmada 13 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

Karagümrük, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 65 yıl önce 12 Kasım 1959'da 2-0'lık skorla aldı.

