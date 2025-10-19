Fenerbahçe, Karagümrük'ü üst üste 5. kez mağlup etti!
Fenerbahçe, 2-1 mağlup ettiği Karagümrük'e karşı üst üste 5. galibiyetini elde etti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.
İstanbul temsilcisine karşı son 15 lig maçını kaybetmeyen sarı-lacivertliler, son maçlarda ise seri yakaladı.
Kanarya, ligde rakibiyle oynadığı son 5 mücadelede hanesine 3'er puan yazdırdı.
Fenerbahçe, söz konusu 5 karşılaşmada 13 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.
Karagümrük, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 65 yıl önce 12 Kasım 1959'da 2-0'lık skorla aldı.
- Etiketler :
- Süper Lig
- Fatih Karagümrük
- Fenerbahçe