Fenerbahçe kasasını doldurdu: Arda, Ferdi, Yusuf!

Yeni sezon planlaması kapsamında kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, aldığı kadar sattığı oyuncularla da dikkati çekiyor.



Başkan Ali Koç döneminde neredeyse her sezon yüksek bedelli bir satışa imza atan sarı-lacivertli kulüp, özellikle genç oyuncuların transferinden ciddi gelir elde ediyor.



Bu sezon kadrosunu Ederson, Marco Asensio, Jhon Duran, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Dorgeles Nene, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu gibi yıldız isimlerle takviye eden Fenerbahçe, transferde önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor.



Son olarak altyapısından A takıma çıkardığı Yusuf Akçiçek'i 22 milyon euroya Al Hilal'e gönderen Fenerbahçe, oyuncu satışından gelir elde etmeye devam ediyor.



SON 3 SEZONDA GENÇLERDEN YÜKSEK GELİR SAĞLADI

Fenerbahçe, son 3 sezonun her birinde genç oyuncuların satışından yüksek gelir sağladı.



2023-2024 sezonunda en büyük transfer hamlesini Arda Güler ile gerçekleştiren sarı-lacivertliler, genç oyuncusunu Real Madrid'e gönderdi.



Fenerbahçe, bu satıştan bonuslar dışında 20 milyon euro bonservis bedelini kasasına koydu.