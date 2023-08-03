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Fenerbahçe kasayı doldurdu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, oyuncu satışından kasasını doldurmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon bonservis bedellerinden şimdiye kadar yaklaşık 50 milyon euro gelir elde etti.

Fenerbahçe kasayı doldurdu

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, bu sezon bonservis gelirleriyle adından söz ettiriyor. Sarı-lacivertliler, şimdiye kadar 5 oyuncu satışı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, bu transferlerden toplamda 47 milyon 950 bin euro gelir elde etti.

EN YÜKSEK KAZANÇ ARDA'DAN

Bruma’yı, Braga’ya gönderen sarı lacivertliler 6 milyon 500 bin euroyu kasasına koydu.

Berisha ile devam etme kararı alan Augsburg ise Alman oyuncu için Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödedi. Fenerbahçe, Arda Güler’in Real Madrid’e transferiyle bonuslar dışında 20 milyon euro kazanç elde etti.

Attila Szalai’yi Hoffeneim’a satan sarı-lacivertliler, Macar stoperden 12 milyon 300 bin euro kazandı. 

Fenerbahçe, son olarak Diego Rossi’nin MLS ekiplerinden Columbus Crew’a olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler bu transferden 5 milyon 150 bin euro gelir elde etti.

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