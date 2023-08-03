Fenerbahçe kasayı doldurdu

Fenerbahçe, bu sezon bonservis gelirleriyle adından söz ettiriyor. Sarı-lacivertliler, şimdiye kadar 5 oyuncu satışı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, bu transferlerden toplamda 47 milyon 950 bin euro gelir elde etti.

EN YÜKSEK KAZANÇ ARDA'DAN

Bruma’yı, Braga’ya gönderen sarı lacivertliler 6 milyon 500 bin euroyu kasasına koydu.



Berisha ile devam etme kararı alan Augsburg ise Alman oyuncu için Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödedi. Fenerbahçe, Arda Güler’in Real Madrid’e transferiyle bonuslar dışında 20 milyon euro kazanç elde etti.



Attila Szalai’yi Hoffeneim’a satan sarı-lacivertliler, Macar stoperden 12 milyon 300 bin euro kazandı.



Fenerbahçe, son olarak Diego Rossi’nin MLS ekiplerinden Columbus Crew’a transfer olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler bu transferden 5 milyon 150 bin euro gelir elde etti.

