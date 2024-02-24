Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında galip geldi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Ülker Stadı'nda karşılaşan Fenerbahçe ile Kasımpaşa, bu kulvarda 42. kez rakip oldu.
Saat 19.00'da oynanan müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarı ise 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlandı.
GOLLER
Fenerbahçe'nin golleri Mert Hakan ve Batshuayi'den (P) gelirken Kasımpaşa'nın tek golü Porozo'dan geldi.
DJIKU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'de Tadic, Batshuayi, Djiku, Szymanski ve Cengiz sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Kasımpaşa maçında sarı kart gören Djiku, Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.
EKSİKLER
Fenerbahçe'de sakatlığı süren Joshua King'in ve son idmanda sakatlanan İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.
Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Fred de teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.
KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadroda tek değişikliğe gitti.
Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede, Sebastian Szymanski'yi kulübeye çeken Kartal, Mert Hakan Yandaş'ı ise ilk 11'de sahaya sürdü.
BECAO 118 GÜN SONRA
Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao, 118 gün sonra kadroya alındı.
29 Ekim 2023'te Pendikspor ile deplasmanda oynanan mücadelede sakatlanıp ameliyat edilen futbolcu, uzun süredir takımla birlikte çalışmasına karşın riske edilmeyerek kadroya alınmamıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal, Kasımpaşa maçının kadrosuna Becao'yu dahil etti.
TRİBÜNLERDEN TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon tüm maçlarda olduğu gibi yine takımlarını yalnız bırakmadı.
Taraftarlar Milan'dan transfer edilen Krunic'e performansından dolayı tepki göstererek ıslıkladı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
3' Fenerbahçe'de Cengiz'in ortaya çevirdiği topu Kasımpaşa savunması karşıladı
12' Cengiz, Dzeko'nun kafayla indirdiği topu dışarıya attı
13' Kasımpaşa'da Aytaç Kara'nın şutu üsten auta çıktı
14' Karşılaşmanın ilk sarı kartı Kasımpaşa'da Ben Ounaes'e çıktı
23' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Cengiz'in ortasında Djiku'nun kafa vuruşunda top direk dibinden auta gitti
42' Kasımpaşa'da Omeruo'nun kafa vuruşunda Livakovic topu çizgiden çıkardı
45' Fenerbahçe Edin Dzeko ile golü buldu, yardımcı hakem Aleks Taşçıoğlu ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonrası iptal kararı onaylandı ve devre arası düdüğü çaldı
45+1 İlk devre sona erdi
İKİNCİ YARDI
46' İkinci devre başladı
58' Kasımpaşa, Porozo'nun golüyle 1-0 öne geçti
60' Fenerbahçe'de Krunic ve Cengiz Ünder yerine Serdar Dursun ve Szymanski oyuna girdi.
64' Mert Hakan'ın frikik golüyle Fenerbahçe skoru eşitledi
77' Edin Dzeko yerine Michy Batshuayi'yi oyuna dahil oldu. Oyundan alınan Dzeko, doğrudan soyunma odasına gitti
82' Kasımpaşa'da Fall sarı kart gördü
84' Djiku sarı kart görerek Hatayspor maçında cezalı duruma düştü
90+4 Fenerbahçe, Batshuayi'nin penaltı golüyle skoru 2-1'e getirdi
90+6 Karşılaşma sona erdi
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Jayden-Çağlar-Djiku-Ferdi, İsmail-Krunic, Cengiz-Mert Hakan, Tadic ve Dzeko.
Kasımpaşa: Ali Emre, Ben Ounaes, Yasin, Porozo, W. Neto, Sadıku, Aytaç, Hajradinovic, Oğulcan, M. Fall, Da Costa
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