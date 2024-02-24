NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında galip geldi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarı ise 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlandı. Fenerbahçe'de sınırda bulunan ve kart gören Djiku, Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında galip geldi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Ülker Stadı'nda karşılaşan ile Kasımpaşa, bu kulvarda 42. kez rakip oldu. 

Saat 19.00'da oynanan müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetti. 

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarı ise 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. 

GOLLER

Fenerbahçe'nin golleri Mert Hakan ve Batshuayi'den (P) gelirken Kasımpaşa'nın tek golü Porozo'dan geldi. 

DJIKU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de Tadic, Batshuayi, Djiku, Szymanski ve Cengiz sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Kasımpaşa maçında sarı kart gören Djiku, Hatayspor maçında cezalı duruma düştü. 

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Joshua King'in ve son idmanda sakatlanan İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı. 

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Fred de teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.

KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadroda tek değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede, Sebastian Szymanski'yi kulübeye çeken Kartal, Mert Hakan Yandaş'ı ise ilk 11'de sahaya sürdü.

BECAO 118 GÜN SONRA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao, 118 gün sonra kadroya alındı.

29 Ekim 2023'te Pendikspor ile deplasmanda oynanan mücadelede sakatlanıp ameliyat edilen futbolcu, uzun süredir takımla birlikte çalışmasına karşın riske edilmeyerek kadroya alınmamıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal, Kasımpaşa maçının kadrosuna Becao'yu dahil etti.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon tüm maçlarda olduğu gibi yine takımlarını yalnız bırakmadı.

Taraftarlar Milan'dan transfer edilen Krunic'e performansından dolayı tepki göstererek ıslıkladı. 

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında galip geldi - 1

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

3' Fenerbahçe'de Cengiz'in ortaya çevirdiği topu Kasımpaşa savunması karşıladı

12' Cengiz, Dzeko'nun kafayla indirdiği topu dışarıya attı

13' Kasımpaşa'da Aytaç Kara'nın şutu üsten auta çıktı

14' Karşılaşmanın ilk sarı kartı Kasımpaşa'da Ben Ounaes'e çıktı

23' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Cengiz'in ortasında Djiku'nun kafa vuruşunda top direk dibinden auta gitti

42' Kasımpaşa'da Omeruo'nun kafa vuruşunda Livakovic topu çizgiden çıkardı

45' Fenerbahçe Edin Dzeko ile golü buldu, yardımcı hakem Aleks Taşçıoğlu ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonrası iptal kararı onaylandı ve devre arası düdüğü çaldı

45+1 İlk devre sona erdi

İKİNCİ YARDI

46' İkinci devre başladı

58' Kasımpaşa, Porozo'nun golüyle 1-0 öne geçti

60' Fenerbahçe'de Krunic ve Cengiz Ünder yerine Serdar Dursun ve Szymanski oyuna girdi.

64' Mert Hakan'ın frikik golüyle Fenerbahçe skoru eşitledi

77' Edin Dzeko yerine Michy Batshuayi'yi oyuna dahil oldu. Oyundan alınan Dzeko, doğrudan soyunma odasına gitti

82' Kasımpaşa'da Fall sarı kart gördü

84' Djiku sarı kart görerek Hatayspor maçında cezalı duruma düştü

90+4 Fenerbahçe, Batshuayi'nin penaltı golüyle skoru 2-1'e getirdi

90+6 Karşılaşma sona erdi

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında galip geldi - 2

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Jayden-Çağlar-Djiku-Ferdi, İsmail-Krunic, Cengiz-Mert Hakan, Tadic ve Dzeko.

Kasımpaşa: Ali Emre, Ben Ounaes, Yasin, Porozo, W. Neto, Sadıku, Aytaç, Hajradinovic, Oğulcan, M. Fall, Da Costa

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında galip geldi - 3
Xabi Alonso rekoru kırdı

Xabi Alonso rekoru kırdı

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;